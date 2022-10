Polizei führt Kontrollen in Leiharbeiter-Szene durch 

Party? Volkszählung? Randale? In den sozialen Netzwerken überschlugen sich nur kurze Zeit später, nachdem dutzende Polizeiwagen an der Herbertstraße vorfuhren, die Kommentare. Nur wenige von ihnen gingen in die richtige Richtung: In einer großangelegten und von langer Hand generalstabsmäßig vorbereiteten Aktion, an der nicht weniger als sieben Behörden grenzüberschreitend zusammenarbeiteten, wurden am Montagabend zahlreiche Bewohner der Straße, die in Gronau nicht gerade den besten Ruf genießt, kontrolliert.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet