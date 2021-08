Polizei löst zwei Treffen auf

Weil gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen wurde, musste die Polizei am Wochenende in Gronau zwei Treffen von Personen in der Öffentlichkeit auflösen.

Die Polizei löste am Wochenende in Gronau zwei Treffen auf.

Gleich zweimal hat die Polizei am Wochenende in Gronau Treffen aufgelöst, bei denen mehr als zwei Per­­sonen in der Öffentlichkeit zusammen waren. Die Betroffenen hatten damit gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen.

In der Nacht zum Sonntag trafen sich rund zehn Personen auf einem Spielplatz an der Selkersstraße. Lautstarke Musik veranlasste einen Anwohner, die Polizei zu verständigen. Beim Vorfahren des Streifenwagens gegen 5.10 Uhr liefen die Betroffenen davon. Die Polizisten holten zwei Erwachsene im Alter von 19 und 21 Jahren ein. Gegen 20.15 Uhr fielen den Streifenbeamten der Polizeiwache Gronau an der Brändströmstraße zwei Autos auf. Drei junge Männer im Alter zwischen 21 und 24 Jahren standen an den Fahrzeugen und missachteten den gebührenden Abstand von mindestens 1,50 Meter. Sie erhielten Platzverweise. In beiden Fällen leiteten die Beamten zudem Bußgeldverfahren ein, so die Polizei am Montag.