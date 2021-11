Polizeibeamte beleidigt

Ein 41 Jahre alter Autofahrer aus Gronau missachtete am Samstag gegen 19.45 Uhr eine rote Ampel an der Ecke Gildehauser Straße/Spinnereistraße. Polizeibeamte hatten das beobachtet und fuhren dem Mann hinterher. Sie stellten fest, dass der Fahrer seinen Wagen auf dem Radweg der Gildehauser Straße angehalten hatte. Während der polizeilichen Maßnahme verhielt sich der 41-Jährige verbal sehr aggressiv. Als er am Ende der Kontrolle zum zweiten Mal aufgefordert werden musste, seinen Pkw vom Radweg herunterzufahren, beleidigte er die Beamten massiv. So sieht er sich nun nicht nur dem Bußgeldverfahren wegen des Verkehrsverstoßes, sondern auch einem Strafverfahren gegenüber. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.