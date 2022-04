Pool-Party zum Saisonende

Viel Spaß im Wasser und auch am Beckenrand versprechen die Stadtwerke für Samstag. Dann steigt im Hallenbad nach zweijähriger Zwangspause wieder eine Pool-Party. Dank einiger Spielgeräte können die Besucherinnen und Besucher im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Kopf stehen.

Hallenbad schließt am Samstag seine Tore für den öffentlichen Badebetrieb

Nach zwei Jahren Pause wird am morgigen Samstag die

In den vergangenen beiden Jahren konnte die obligatorische „School’s-Out-Pool-Party“ im Gronauer Hallenbad aus Corona-Gründen leider nicht stattfinden.

„Nach dem zweiten Mal haben wir aber schon direkt gesagt, dass wir den Kindern und Jugendlichen dieses tolle Event sobald als möglich wieder bieten möchten, wenn Corona es erlaubt“, erklärt Konstantin Weber, Teamleiter Bäder. „So haben wir den ursprünglichen Termin auf den letzten Hallenbad-Tag für die Saison 2021/22 verschoben, das bot sich als beste Ausweichmöglichkeit an.“

Die Stadtwerke Gronau laden in Kooperation mit der Sparkasse Westmünsterland alle acht- bis 16-jährigen Schwimmer und Schwimmerinnen am morgigen Samstag (30. April) von 14 bis 18 Uhr zur Pool-Party ins Hallenbad ein. Einlass ist von 13.30 bis 16.30 Uhr. Der Eintritt beträgt sechs Euro, bei Vorlage der Stadtwerke-Plus-Service-Card oder der Einladung der Sparkasse nur drei Euro.

Bad verwandelt sich in Disco

Bitte beachten: Im Eingangsbereich des Hallenbads besteht Maskenpflicht. Die Firma Zephyrus wird auch diesmal das Hallenbad in eine Großraum-Disco verwandeln: Coole Musik und professionelles Equipment bringen das passende Ambiente.

Die Besucher können sich auf jede Menge Spielaktionen im Wasser und am Beckenrand freuen.

Besonderer Beliebtheit erfreuen sich neben den Aqua-Laufmatten zum Beispiel die spektakulären Water-Globes, die durch ihren Hamsterrad-artigen Antrieb vielfältig verwendet werden können und ihre Nutzer teils regelrecht Kopf stehen lassen. Die Zephyrus-Animateure halten die erlebnislustigen Gäste mit verschiedenen Ideen und Wettbewerben bei Laune – etwa, wenn die Luftgitarre am Beckenrand malträtiert oder die begabteste Hula-Hoop-Tänzerin bestimmt wird.

Das Hallenbad schließt am Samstag ab 11.30 Uhr seine Tore für den öffentlichen Badebetrieb. Am Sonntag (1. Mai) öffnet dann ab 8 wieder das Gronauer Parkfreibad, das in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen feiert.