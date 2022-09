Poserverhalten oder reine Bequemlichkeit?

Abgestellte Autos im Bereich Bahnhofstraße/Theodor-Heuss-Platz: Vor allem am Wochenende und in den Abendstunden häufen sich die Fälle von Falschparken.

Dieter Visschedyk ist ein besonnener Mensch. Doch was der pensionierte Feuerwehrmann am vergangenen Wochenende auf dem Theodor-Heuss-Platz miterleben musste, lässt dem Gronauer die Hutschnur hochgehen. Ohne Rücksicht auf Fußgänger oder spielende Kinder zu nehmen, so berichtet er der Redaktion, sei der Fahrer einer Luxuskarosse rückwärts aus Richtung Sparkasse kommend auf den Platz eingefahren, um die Oberklasse-Limousine dort direkt vor dem Grand Café abzustellen. Unmittelbar vor Abschluss des – illegalen – Parkvorgangs habe er noch eine blinde Frau touchiert. Gott sei dank sei ihr nichts passiert, berichtet Visschedyk. Er sei über dieses Verhalten so erbost gewesen, dass er den Fahrer, der sich überdies lautstarker Kritik von weiteren Besuchern der umliegenden Außengastronomie erwehren musste, mit einem Bekannten zur Rede gestellt habe. „Das ist meine Sache, Sie können ja die Polizei rufen“, habe er als Antwort erhalten. Sein Fahrzeug habe auch noch nach zwei Stunden am selben Ort gestanden, so der Gronauer.