Prävention bleibt große Aufgabe

Am ersten Schultag nach den Sommerferien ist es an der Euregio-Gesamtschule zu einem Gewaltvorfall auf dem Schulhof gekommen. Zwei ältere Schüler haben einen Fünftklässler auf dem Schulhof geschlagen. Die Schulleitung bedauert den Vorfall.

So stellt man sich den ersten Schultag auf der weiterführenden Schule nicht vor: Mit Schlägen auf den Hinterkopf ist ein zehnjähriger Schüler am vergangenen Mittwoch auf dem Schulhof der Euregio-Gesamtschule von zwei älteren Mitschülern angegangen worden. Darüber hinaus wurde er hin- und her geschubst und auf üble Weise verbal beschimpft. So jedenfalls gibt es die Mutter des Jungen im Gespräch mit dieser Zeitung an. Sie kann es insbesondere nicht begreifen, dass ihr Sohn offenbar über mehrere Minuten von den Mitschülern angegangen wurde, ohne dass das Aufsichtspersonal dies bemerkte.