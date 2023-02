Privater Hilfstransport ins Katastrophengebiet geplant

Die Erdbebenkatastrophe in der Osttürkei und in Syrien beschäftigt die in Gronau lebenden Türkischstämmigen. Viele haben im Unglücksgebiet Verwandte und Freunde. Kein Wunder, dass die Hilfsbereitschaft besonders groß ist.

In der Unglücksregion laufen die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. Es geht in erster Linie um Menschenrettung.

Das Erdbeben in der alten Heimat ist für fast alle Mitglieder des Türkischen Arbeitnehmer- und Kulturvereins, die am Dienstagnachmittag in die Begegnungsstätte am Kurt-Schumacher-Platz gekommen sind, das Gesprächsthema Nummer eins. Kaum einer, der keine Verwandten im Unglücksgebiet hat. Viele Schicksale sind noch ungeklärt. „Auch wenn wir uns politisch nicht immer einig sind, jetzt in der Not halten alle zusammen“, sagt der Vorsitzende Volkan Ülker.