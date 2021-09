Probleme zeichnen sich ab

Gronau

Der zahnärztliche Versorgungsgrad ist in Gronau ganz passabel, auch wenn im Kreis Borken zehn Kommunen besser aufgestellt sind. Doch für die Zukunft droht Ungemach, denn zehn von 23 Zahnärzten in Gronau sind über 60 Jahre alt. Und Nachwuchs ist auch nicht in Sicht.

-fz-