Professionelle Hilfe in Extremsituation

Fast 65 000 Babys, eins von zehn Neugeborenen, kommen jedes Jahr in Deutschland zu früh zur Welt. 10 000 von ihnen wiegen anfangs unter 1500 Gramm – Zahlen, die nicht nur zeigen, dass gar nicht so wenige Eltern von einer Frühgeburt betroffen sind. Sie lassen auch die aufkommenden Unsicherheiten und Ängste erahnen, die mit einem solchen Ereignis verbunden sind. Gronau macht da keine Ausnahme. Zum heutigen Weltfrühchentag macht der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Ahaus-Vreden auf sein Hilfsangebot in Gronau aufmerksam, das er im Rahmen des Projekts „Morgensonne“ seines Fachbereichs „Frühe Hilfen“ vorhält. Mit einem Team aus Hebammen, Kinderkrankenschwestern und Sozialpädagoginnen kann das Projekt „Morgensonne“ helfen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet