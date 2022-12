Promovierter Kirchenrechtler startete als Praktikant

Epe

Dr. John Polnedi ist geweihter Priester und promovierter Kirchenrechtler – doch als er vor 14 Monaten nach Deutschland kam, musste er in vielerlei Hinsicht neu anfangen. Tatsächlich galt er zuerst sogar als „Praktikant“, dem ein etablierter Priester an die Seite gestellt wurde. Doch diese Zeiten sind vorbei. Mittlerweile wirkt er seit fast vier Monaten als vollwertiger Pfarrer in der Pfarrei St. Agatha in Epe und sagt: „Das ist wie ein großes Geschenk für mich.“