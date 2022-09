Protest gegen Bebauungs-Pläne

Eingebettet in den Klimaschutz-Aktionstag der Jugend-Umweltbewegung „Fridays for Future“ findet am heutigen Freitag eine Mahnwache für den Schutz des innerstädischen Waldes zwischen Enscheder Straße, Schiefe Straße, Zollstraße und Pfarrer-Reukes-Straße statt. Initiator ist die GAL. Die Teilnehmer treffen sich an der Schiefen Straße, direkt am Waldrand. Beginn ist um 17, Ende gegen 18 Uhr.

Überparteiliche Aktion

„Die GAL hat die Mahnwache zwar formell angemeldet, aber es ist eine überparteiliche Aktion, an der auch Mitglieder anderer Parteien und Wählergemeinschaften teilnehmen können. Alle sollten sich für den innerstädtischen Arten- und Klimaschutz einsetzen“, wird Ratsherr Udo Buchholz in der Pressemitteilung zitiert.

Sammeleinsprüche eingelegt

Hintergrund der Protestaktion ist, dass der Stadtrat im März die Bebauung des innerstädtischen Ökotop beschlossen hat. Die GAL hat dagegen kürzlich zahlreiche Sammeleinsprüche bei der Bauverwaltung eingereicht. In der Begründung der Sammeleinsprüche hieß es unter anderem: „Der Wald dient innerstädtisch dem Klimaschutz. Ebenso wie das Teichbiotop bietet er wertvollen Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Ein angemessener Ausgleich des Waldes und des Teiches an anderer Stelle ist nicht möglich. Es handelt ich um eine vollständig bewaldete Fläche, vermutlich um Wald im Sinne des Landesforstgesetzes. In dem Areal wurden ein Waldkauz-Brutpaar, eine Kolonie von Saatkrähen mit über 20 Nestern (Stand: 2014) und Baum bewohnende Fledermausarten nachgewiesen. Im Südwesten befindet sich ein naturnaher Teich, in dem unter Umständen geschützte Amphibien vorkommen.“

Wertvoller Wald

Die GAL hofft auf eine große Resonanz der Mahnwache. Es sei wichtig, sich für den Erhalt des wertvollen Waldes einzusetzen.