Radfahrer fährt Frau um

Vorfall am Donnerstag auf dem Heerweg

„Nein, es ist nicht alles klar!“ Diese Antwort auf seine Frage „Hey, alles klar?“ hatte ein Radfahrer aber nicht mehr abgewartet. Nachdem er am Donnerstag vergangener Woche gegen 17 Uhr in Gronau mit einer Fußgängerin zusammengestoßen war, setzte der Unbekannte zusammen mit einem zweiten Radfahrer seine Fahrt auf dem Heerweg fort, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Beide Personen sollen nach Beschreibung der Geschädigten jünger als 20 Jahre sein. Die 56 Jahre alte Gronauerin war auf dem Heerweg unterwegs und wollte nach links in den Alten Postweg abbiegen, als es zu dem Geschehen kam. Eine namentlich nicht bekannte Frau, die mit einem SUV unterwegs war, half der Verletzten. Diese sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat unter

02562 9260 aufzunehmen.