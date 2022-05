Radfahrer zückt Messer

Zu einer Auseinandersetzung ist es am Mittwoch in Gronau gekommen.

Er sei bespuckt worden und ein Radfahrer habe mit einem Messer durch die geöffnete Seitenscheibe in seine Richtung gestochen, gab ein Autofahrer am Mittwoch in Gronau gegenüber der Polizei an. Gegen 15.55 Uhr seien auf der Düppelstraße ein Radfahrer sowie eine Radfahrerin nebeneinander hergefahren. Er habe sie aus dem Wagen heraus angesprochen. Mit der Antwort unzufrieden, habe er angehalten und sei ausgestiegen, um die Radfahrer zur Rede zu stellen. Die Situation sei direkt eskaliert: Er sei in sein Auto geflüchtet, gefolgt von dem Unbekannten. Nur durch seine schnelle Reaktion habe die Klinge ihr Ziel verfehlt. Durch Tritte habe er sich zur Wehr gesetzt und habe schlussendlich flüchten können. Der Geschädigte beschrieb den Täter wie folgt: circa 65 Jahre alt, 1,75 Meter groß. Er habe einen schwarz-grauen Vollbart getragen und war mit einem Parka bekleidet. Der Mann trug eine Kapuze auf dem Kopf. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat,

02562 9260.