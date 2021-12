Radfahrerin aus Gronau wird bei Unfall schwer verletzt

Lebensgefährlich verletzt worden ist eine 74-jährige Gronauerin am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall.

Nach Angaben der Polizei vor Ort wollte die Radfahrerin gegen 7.45 Uhr vom Dornhagen aus kommend über die Alstätter Straße in den Amelandsweg fahren. Dabei soll die Frau möglicherweise die Vorfahrt eines 24-jährigen Autofahrers aus Gronau missachtet haben. Der Wagen erfasste die 74-Jährige, wobei sie lebensgefährlich verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber, der gelandet war, konnte die Gronauerin aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse nicht transportieren. So wurde die 74-Jährige schließlich mit dem Rettungswagen in die Klinik nach Enschede gebracht.