Radfahrerin verletzt

Wie die Polizei am Abend mitteilte, war eine 48 Jahre alte Gronauerin gegen 15.35 Uhr auf dem Radweg entlang des Gildehauser Damms aus Richtung Epe kommend in Richtung Gronau unterwegs. Sie wollte an der Kreuzung plötzlich nach links in die Straße „An der Eßseite“ einbiegen. Dabei übersah sie ein Auto, das den Gildehauser Damm aus Richtung Epe kommend in Richtung Gronau befuhr. Dabei kam es zur Kollision, in dessen Folge die Radfahrerin stürzte. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der 56-jährige Autofahrer aus Gronau blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 2000 Euro. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme war der Gildehauser Damm/Heerweg bis 16.45 Uhr gesperrt. Ein zuvor angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz, so die Polizei.