Kuriose Posse: Rat muss nachsitzen

In Ratssitzungen sind die Besucherzahlen zumeist überschaubar. In Gronau wurde während der jüngsten Sitzung von einer unbekannten Person der Haupteingang abgeschlossen – und damit die Öffentlichkeit ausgesperrt. Das führt zu Konsequenzen.

Weil am Wirtschaftszentrum am späten Mittwochabend, während im ersten Stock im Sitzungssaal der Rat noch in öffentlicher Sitzung tagte, der Haupteingang verschlossen wurde, muss der Stadtrat am 22. Mai (Montag) nachsitzen. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitagmittag mit.