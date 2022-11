Rat stoppt Verkauf der Tennishalle

Fast wäre das Grundstück mit der Tennishalle am Drilandsee an einen Investor verkauft worden, der dort teilweise eine neue Nutzung hineinbringen und im Umfeld Unterkünfte für Touristen schaffen wollte. Jetzt hat die Politik das Thema gestoppt und möchte sich grundsätzlich mit dem Umfeld des Sees auseinandersetzen.

Das Areal der Tennishalle am Brechter Weg ist in einen kleinen Dornröschen-Schlaf versunken. Und das Unkraut wird in manchen Bereichen des Grundstücks wohl auch in absehbarer Zeit weitersprießen. Während die Verwaltung sich in nichtöffentlicher Sitzung eigentlich eine Zustimmung zur Umnutzung der Immobilie erhofft hatte, setzte die Politik nun ein Haltezeichen – und zwar in öffentlicher Sitzung.