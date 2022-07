Rauchentwicklung durch Laub

Zu einem Brand ist die Gronauer Feuerwehr am Mittwochmorgen gegen 7.50 Uhr zum Terrassenhaus an der Konrad-Adenauer-Straße gerufen worden.

Dort war eine erhebliche Qualmentwicklung gemeldet worden. Wie sich herausstellte, brannte Laub, das sich in einem Kellerschacht gesammelt hatte, so die Polizei in einer ersten Stellungnahme. Die Feuerwehr löschte das Feuer und kontrollierte die Kellerräume. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht geklärt, Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.