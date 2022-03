Realistisch bleiben!

Den Klimaschutz in Gronau voranbringen – das ist die Aufgabe, die Klimaschutzmanagerin Carolin Wicke zu koordinieren hat. Etwas über ein Jahr ist sie jetzt in der Dinkelstadt im Einsatz. Zeit für eine Zwischenbilanz.

Im Februar 2021 hat die 25-jährige Carolin Wicke bei der Stadt Gronau die Stelle als Klimaschutzmanagerin angetreten. Sie kam frisch von der Uni mit einem Bachelor in Politik und Wirtschaft sowie einem Master in Umweltmanagement im Gepäck. Auf Anfrage der WN blickt sie auf ihr erstes Jahr als Klimaschutzmanagerin zurück, bezieht Stellung zu jüngst geäußerter Kritik an ihrem Klimaschutzkonzept und erklärt, warum sie den Weg, den die Stadt eingeschlagen hat, richtig findet.