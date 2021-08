Regentschaft wird verlängert

Pfingsten ohne Schützenfest der Hubertus-Schützen? Geht gar nicht. Muss aber. In Zeiten von Corona hat sich der Verein schweren Herzens entschieden, das Fest abzusagen.

Die Hubertusschützen blicken positiv in die Zukunft und hoffen, dass die Schützenfesttraditionen im kommenden Jahr nahtlos weiter geführt werden können.

Pfingsten ist der wichtigste Termin für alle Hubertusschützen in Epe. In diesem Jahr wird es für alle ein anderes Pfingstfest werden. Denn: Das Schützenfest 2020 fällt aus.

Auf Grund der aktuellen Einschränkungen im Rahmen der Coronakrise musste sich der Vorstand in Abstimmung mit den Offizieren für die Absage des Schützenfestes 2020 entscheiden. Die Regentschaft von König Ewald Tillmann, Königin Margret van der Wals und deren Throngefolge wird deshalb länger dauern als alle anderen in den 70 Jahren vor ihrer Regentschaft.

Alle Beteiligten blicken positiv in die Zukunft und hoffen, dass alle Schützenfesttraditionen ab 2021 nahtlos weiter geführt werden können. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise mussten natürlich schon diverse Termine des Schützenvereins wie Weinprobe, Vogelaufhängen, das Gewehre putzen der Jungschützen und das Schmücken der Vogelstange am 20. Mai abgesagt werden, so der Verein.