Regional und handgemacht kommt an

Regional und handgemacht: Mit diesen Trümpfen will Imker Robert Scherping beim morgen beginnenden Weihnachtsmarkt Epe punkten. Zum Verkauf in der mobilen Hütte im Schatten von St. Agatha kommen neben Honig und Met vor allem auch Kerzen. Schon seit Wochen läuft die Produktion in der heimischen Werkstatt im Wieferthook. Die WN schauten vorbei.

Für Robert Scherping und seine Frau Barbara ist es ein Highlight im Jahresverlauf: Schon zum fünften Mal ist das Imker-Paar aus dem Wieferthook ab dem morgigen Freitag mit einem Stand beim Weihnachtsmarkt im Eper Ortskern vertreten. Selbstgebaut natürlich, ist Scherping doch im Hauptberuf Zimmerer. Auf der Grundlage eines alten Wohnwagens hat sich der Eperaner seinen mobilen Verkaufsstand ganz so gebaut, wie er es haben wollte. Am Mittwoch schon war er am Bienenhof der Familie unweit der Landstraße Richtung Graes fleißig dabei, den Wagen zu bestücken. Neben klassischem Honig sowie Met (Honigwein), sind es auch Kerzen, die in vielfältiger Form beim Weihnachtsmarkt zum Verkauf angeboten werden.