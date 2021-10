Reimer stellt sich breiter auf

Das Risiko streuen, Zukunftssicherheit zu schaffen und Raum für neue Projekte zu eröffnen – das alles soll bei der Gronauer Firma Reimer unter dem Dach einer neuen Holding zusammengeführt werden. Ein erstes Ergebnis aus der Neuaufstellung öffnet am Freitag in der Innenstadt bereits seine Türen.

Wer in Gronau den Namen Reimer hört, der denkt in der Regel zuerst an den Metallzerspanungsbetrieb an der Marie-Curie-Straße im Gewerbegebiet an der Steinfurter Straße. Das von Alfred Reimer gegründete und heute von Tochter Monika Zellmann und Sohn Rainer Reimer geführte Unternehmen stellt sich ab sofort breiter auf.