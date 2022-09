Reise um die Welt und durch die Musikgeschichte

Offensichtlich hatte die lange Pause nicht die gute Erinnerung an die lange Reihe erfolgreicher Aufführungen geschmälert: Die Ev. Stadtkirche war praktisch bis zum letzten Platz gefüllt. Hans E. Hübler, der Vorsitzende des Posaunenchors, begrüßte die Gäste. Dankbar wies er darauf hin, dass das Konzertprogramm der „Melodien der Welt 2022“ vom Posaunenchor gemeinsam mit dem Frauenchor „Horizont“ gestaltet werden kann und bedankte sich für die hervorragende Zusammenarbeit der beiden Klangkörper und deren Dirigenten Thomas Steffan (Posaunenchor) und Thomas Lischik (Frauenchor Horizont). Dann reichte er „Wort und Mikrofon“ weiter an Svenja Steffan, die als Moderatorin durch das Programm führte. Bereits die ersten Stücke, die vom Posaunenchor vorgetragen wurden, zeigten deutlich, dass das Konzertprogramm nicht nur geografisch „Melodien der Welt“ präsentierte. Nach der Eröffnung mit einem Bachchoral, bei dem Johannes Leefken als Trompeten-Solist glänzte, folgten im schnellen Wechsel „All you need is love“ von den Beatles, das durch Michael Jackson bekannt gewordene „Thriller“ und ein Bolero mit Katrin Steffan als Saxofon-Solistin.

