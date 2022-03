Rekord an den Tischtennisplatten

Am 7. Tischtennis-Firmencup der Juppis am 23. April nehmen mehr Menschen teil als je zuvor. Turnierleiter Wolfgang Rövekamp ist dabei, die Gruppenaufteilung so zu gestalten, dass das Motto „Spielen, spielen, spielen“ allen gerecht wird, heißt es in einer Ankündigung.

Jeder Teilnehmer wird sieben Spiele bestreiten. Bei den Hobbyspielern rechnen die Organisatoren mit 48 Teams, bei den aktiven Spielern mit 16 – das bedeutet einen Teilnehmerrekord. Der Turnierbeginn wird deshalb auf 10 Uhr vorverlegt, gegen 17 Uhr soll das Turnier enden.

Das Einspielen kann ab 9 Uhr erfolgen. Der stellvertretende Bürgermeister Werner Bajorath wird das Turnier offiziell eröffnen. Kein Spieler wird mit leeren Händen nach Hause gehen: Jeder erhält bei der Anmeldung ein Los für eine Tombola, die Preise werden am Turnierende verlost.

Viele Gronauer Firmen haben Preise gesponsort. Unter allen teilnehmenden Firmen und Organisationen wird sogar eine Tischtennisplatte verlost. Die Sieger der Turniere erhalten Preise und Pokale.

Die Siegerteams aus der Verbands- und Hobbygruppe bekommen an zwei Tagen je maximal 100 Bio-Joghurts für die Belegschaft gestellt, zusätzlich wird unter allen ein Gesundheitstag inkl. gesundem Frühstück für maximal 25 Mitarbeiter verlost.

Auch jetzt sind noch Anmeldungen möglich (firmencup@die-juppis.de). Gespielt in Epe in der Halle an der Gasstraße.

Die Teilnehmer werden in Verbands- und Hobbyspieler unterteilt. Entscheidend ist, dass sich das Doppel aus zwei Spielern zusammensetzt, die im gleichen Unternehmen bzw. der gleichen Organisation arbeiten.

Über die am Spieltag geltenden Hygieneregeln wird kurzfristig auf der Homepage berichtet. Am 24. April richten die Gronauer Tischtennisvereine in der gleichen Halle die diesjährigen Stadtmeisterschaften aus.