Rektorin setzt auf Teamwork

Seit Ende vergangenen Jahres ist Jana Leuker nicht nur kommissarisch, sondern ganz offiziell Rektorin der Eilermarkschule. Die Redaktion nahm dies zum Anlass, mit der 36-jährigen Pädagogin über ihre Motivation zu sprechen, die verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass zahlreiche andere Schulen im Land seit langem eine Vakanz in der Leiterstelle haben.

Rektorin Jana Leuker setzt auf Teamarbeit in der Schulleitung – und freut sich, unter anderem mit Schulsozialarbeiter Jens Lammering einen kompetenten Ansprechpartner zu haben.

Die Eilermarkschule und Jana Leuker: Das ist eine Verbindung, die schon seit fast neun Jahren ein Erfolgsmodell ist. So lange schon ist die 36-jährige Vredenerin an der mit aktuell 422 Schülerinnen und Schülern größten Grundschule in Gronau tätig. Die meiste Zeit davon pädagogisch als Lehrerin, zuletzt jedoch zunehmend und nun fast ausschließlich administrativ: Zum Ende des vergangenen Jahres hat Jana Leuker offiziell die Leitung der Schule übernommen, die sie zuvor nach dem altersbedingten Ausscheiden ihrer Vorgängerin Sabine Schneider schon gut ein Jahr lang kommissarisch ausgeübt hatte.