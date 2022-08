Renaissance für Trinkbrunnen?

Noch bis in die 2010er-Jahre standen in Gronau zwei öffentliche Wasserspender – einer auf dem Laga-Gelände (oben,l.) und ein anderer auf dem Berliner Platz. Beide wurden wegen zunehmendem Vandalismus abgebaut. Eine kostenlose Wasser-Auffüllmöglichkeit im Geschäft bietet zurzeit nur die Charly-Apotheke in der Neustraße an. In Münster, auf dem Bild der Stadtwerke-Cityshop als Beispiel, sind es mehr als 40 Angebote.

Foto: Frieler/Stadtwerke MS, privat