Richtkranz weht überm Josef-Haus

Eine Vision nimmt Gestalt an

Epe

Mit Riesenschritten nimmt eine Vision Gestalt an: das Josef-Haus. Am Freitag wurde Richtfest gefeiert. Wenn alles wie bisher nach Plan verläuft, können im Herbst 2023 die ersten Bewohner in das Haus einziehen. Die Idee des Josef-Hauses ist gemeinschaftliches Wohnen mit hospizlicher Kultur für Menschen mit einer nicht heilbaren fortschreitenden Erkrankung.