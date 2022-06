„Riesenerfolg für den Standort“

Gute 35 000 Besucher waren bei der bislang letzten Wirtschaftsschau im Jahr 2017 in Gronau am Start. Nächstes Jahr soll es eine Neuauflage geben – und noch mehr Besucher sollen angelockt werden.

Nach dem großen Erfolg mit der Gewerbeschau im Jahr 2017 möchte die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau diesen in kommenden Jahr wiederholen. Unter dem Motto „Zeigen, was Gronau zu bieten hat“, sollen die Unternehmen am 14. Mai im Veranstaltungsgebiet wieder ihre Werkstore öffnen, Stände unter freiem Himmel oder in Messezelten aufbauen und sich den Besuchern präsentieren.