Roboter erleichtern den Alltag

Auf dem Hof Fleer befinden sich rund 200 Milchkühe im Offenstall und ähnlich viele Rinder in der Aufzucht. Was sie wann am Tag machen, überlassen Ludger und Bernd Fleer ihren Tieren. Sie erhalten 24 Stunden am Tag Futter und Wasser und können sich in mit Stroh bedeckten Buchten hinlegen oder sich dazu entscheiden, selbstständig in das voll automatisierte Gatter mit dem Melkroboter zu gehen.Bevor die Kühe gemolken werden, steht eine Reinigung des Euters und der Zitzen mit Bürsten an. Danach werden lasergesteuert die Melkbecher herangeführt, mit denen die Milch zunächst in einen Zwischenbehälter gepumpt wird. Erst nach einer automatischen Qualitätsanalyse wandert die Milch in den großen Lagertank.

Foto: Guido KratzkeGuido Kratzke