Roland Kaiser spielt Sommer-Open-Air in Gronau

In den vergangenen Jahren begeisterte Roland Kaiser seine Fans auf dem Domplatz in Münster. Im kommenden Jahr kommt der Schlagerstar nach Gronau.

Als in der vergangenen Woche in Münster bekannt wurde, dass es im kommenden Jahr zum Abschluss des Stadtfestes kein Open-Air-Konzert mit Schlagerstar Roland Kaiser auf dem Domplatz geben wird, war die Enttäuschung bei den Fans riesig. Enttäuschung machte sich in den sozialen Netzwerken breit. Doch die Trauer muss nur von kurzer Dauer sein: Seit Montag steht fest, dass Kaiser auch im kommenden Sommer im Münsterland unter freiem Himmel zu sehen sein wird. Er wird am 1. September (Freitag) auf dem Platz vor der Bürgerhalle auftreten. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf.