Rosige Zukunft für die Weiße Dame

27 Jahre lang lag die „Weiße Dame“, das historische Spinnereigebäude, im Dornröschenschlaf. Etliche Pläne, wieder Leben in das Gebäude zu bekommen, zerschlugen sich. Doch nicht nur die derzeit laufenden Arbeiten zeigen, dass nun Nägel mit Köpfen gemacht wird.

Ankermieter Lively will 123 Appartements für „eine neue Art des Seniorenlebens“ schaffen

Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick, Hannes Schulte, Constantin Rehberg, Michael Maas und Bürgermeister Rainer Doetkotte vor der Weißen Dame, die derzeit völlig entkernt wird. In den kommenden gut zwei Jahren sollen hier 123 Appartements entstehen..

Die Verträge mit einem Ankermieter sind unterzeichnet – die Zukunft der Weißen Dame erscheint nun in rosigem Licht: Wenn alles klappt, werden in gut zwei Jahren 123 Wohnungen in dem ehemaligen Wahrzeichen der Gronauer Textindustrie zur Verfügung stehen. „Ein Meilenstein“, finden nicht nur Hannes Schulte, Geschäftsführer der Weiße Dame Gronau GmbH und Investor Michael Maas. Auch Bürgermeister Rainer Doetkotte und Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick zeigten sich wie elektrisiert von den Entwicklungen.