Rückblicke in die Zukunft

Gronau

Kann eine „zivilisatorische Wende“ zur Rettung unseres Planeten von Afrika ausgehen? Das ist eine von vielen Fragen, denen Bartholomäus Grill in seinem jüngsten Buch nachgeht. Der Afrika-Kenner kommt am 18. November zu einer Autorenlesung nach Gronau. Dann will er Antworten liefern.