Rücksichtnahme ist das A und O

Gronau

Eigentlich sind die beiden Polizisten in die Gronauer Innenstadt gekommen, um in einem Pressegespräch die Verkehrssituation auf der Neustraße zu beleuchten. Doch immer wieder müssen sie in das laufende Geschehen eingreifen. Allzu selbstverständlich fahren Rad- und Pedelecfahrerinnen und -fahrer durch die Baustellenbereiche. Dabei ist die Beschilderung eindeutig.

Von Frank Zimmermann