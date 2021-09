Ruhig Blut (spenden) in Corona-Zeiten

Gronau

Corona sorgt für ein Novum: Das DRK ruft in dieser Woche an drei Tagen zur Blutspende auf – und zwar in der Bürgerhalle. Dort kann am Donnerstag (7. Mai). Freitag (8. Mai) und am Montag (11. Mai) jeweils von 16 bis 20 Uhr Blut gespendet werden.

wn