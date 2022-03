Rund 220 Flüchtlinge in Gronau

Die Zahl der aus der Ukraine Geflüchteten, die sich in Gronau aufhalten, ändert sich ständig – derzeit stetig nach oben. Knapp 220 waren es am Montagmittag. Der überwiegende Teil ist privat bei Familien untergebracht, die den betroffenen Menschen Wohnraum zur Verfügung stellen. Ein Teil ist in städtischen Einrichtungen wie dem Haus der Begegnung und in angemieteten Wohnung untergebracht. „Diese Wohnungen stehen aber auch meist nur für einen befristeten Zeitraum zur Verfügung“, sagt Gabi Könemann vom Büro des Bürgermeisters. Der Wohnungsmarkt ist eh schwierig. Daher wird darüber nachgedacht, Container anzumieten, auszustatten und den Geflüchteten zur Verfügung zu stellen.

