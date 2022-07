Sammeln, bis der Arzt kommt

Epe

Am Bummelzug-Dienstag muss man sich in Epe auf Überraschungen gefasst machen. Da wird gnadenlos für den guten Zweck gesammelt – zur Not, bis der Arzt kommt. An diesem Dienstag nach dem Schützenfest der Eper St.-Georgi-Gilde ist es noch verrückter: Da treten Ärzte und Krankenschwestern sogar selbst in Aktion. In OP-Kleidung und Kitteln, mit Stethoskop um den Hals und der Spritze in der Hand. Und einem kleinen Plastik-Erste-Hilfe-Köfferchen, das als Sammelbüchse Dienst tut.

Von Martin Borck