Georg Frieler übergibt Album der Stadtbücherei

Als 15-Jähriger begann Georg Frieler eine Stoffdrucker-Lehre bei M. van Delden. Er war dort und danach bei der Kadruf AG in Kassel als Drucker tätig, zurück in Gronau erneut bei MvD. Ab 1975 baute er die Papierdruck-Division bei Gerrit van Delden auf. 1972 legte er seine Industriemeisterprüfung ab. Er war bei Amoco tätig, verbrachte beruflich ein halbes Jahr in den USA und und und . . .

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet