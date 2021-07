Sanierung des Radwegs kommt voran

Die Radwegsanierung an der Gronauer Straße macht deutliche Fortschritte.

Am Donnerstag asphaltierten die Bauarbeiter einen Abschnitt im Bereich Achterkamp. Derweil sorgt die Einbahnstraßenregelung für Irritationen bei manchen Autofahrern. Es wurde beobachtet, dass trotz Ausschilderung einige Verkehrsteilnehmer versuchten, vom Bauhof aus nach links in die Eper Straße einzubiegen. Auch auf der Fahrradstraße am Eschweg sind die Auswirkungen zu spüren: Zahlreiche Autos nutzen sie als Ausweichstrecke ab Bränd­strömstraße.