Sanierungsbeginn in zwei Monaten

Neuigkeiten für die Anwohnerinnen und Anwohner – aber auch die Passantinnen und Passanten – der Wilhelmstraße: In etwa zwei Monaten beginnen die Sanierungsarbeiten. Dabei wird auch unter der Fahrbahn saniert. Andere Straßensanierungspläne in Epe wurde dagegen zunächst auf Eis gelegt.

Die Straßen-NRW-Regionalniederlassung Münsterland hatte geplant, die L 574 (Nienborger/Oststraße) und die L 566 (Wilhelmstraße) in Epe gemeinsam zu sanieren. Im Zuge der Vorbereitung der Maßnahme hat es noch einmal intensivere Abstimmungsgespräche mit der Stadt Gronau gegeben. Die Stadtwerke nahmen die geplanten Arbeiten zum Anlass, um im Bereich der L 574 vorsorglich die Abwasserkanäle prüfen zu lassen. Es stellte sich heraus, dass eine Neuverlegung der Leitungen sinnvoll ist. Die Regen- und Abwasserleitungen sind aufgrund der zu geringen Dimensionierung sowie des Alters von über 60 Jahren nicht mehr sanierungsfähig. Aufgrund der Vielzahl der Versorgungsleitungen, die im Laufe der Jahre im Geh- und Radwegbereich verlegt worden sind (Glasfaserkabel, Gasleitung, Stromleitung, Telefonkabel) bietet sich zudem eine Entzerrung an, indem die neuen Kanäle in den Bereich der Straße verlegt werden. Dafür sind allerdings noch einige Abstimmungen erforderlich, sodass Straßen-NRW die Sanierung der L 574 zu einem späteren Zeitpunkt durchführen wird.

Los geht es an der Kreuzung Wilhelmstraße/Oststraße

Die Sanierung der Wilhelmstraße (L 566) wird wie geplant als Vollausbau erfolgen, das heißt, der bituminöse Oberbau wird in einer Stärke von 22 Zentimetern erneuert. Im Zuge dieser Arbeiten werden einige Hausanschlüsse mitsaniert. Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Ausschreibung und wird voraussichtlich Ende Juni / Anfang Juli starten. Los geht es an der Kreuzung Wilhelmstraße/Oststraße, das Ende liegt an der Kreuzung Wilhelmstraße/Steinfurter Straße, wobei die Steinfurter Straße in Teilabschnitten bis zum Ortsausgang ebenfalls saniert wird. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreiten von teilweise unter sechs Metern werden die Arbeiten abschnittsweise, teilweise mit der Regelung durch eine Baustellenampel, zum Teil auch unter Vollsperrung erfolgen. Eine Umleitung wird ausgeschildert.