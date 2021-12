Sanitäter getreten

Leichte Verletzungen hat ein Rettungssanitäter bei einem Einsatz am Donnerstagabend in Gronau erlitten. In einem Wohnhaus sei eine Person im Treppenhaus gestürzt, hieß es im Notruf, der die Rettungsleitstelle gegen 22 Uhr erreichte. Der ausgerückte Rettungsdienst traf einen 48 Jahre alten Hausbewohner an: wankend auf den Beinen sowie verbal und körperlich aggressiv, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Der Mann trat einem der Helfer unvermittelt ins Gesicht. Dann zog sich der Aggressor in seine Wohnung zurück. Auch den alarmierten Polizeibeamten gegenüber zeigte sich der Gronauer aggressiv und beleidigend. Etwa 1,13 mg/l Alkohol zeigte das Atemalkoholtestgerät an – dies deutete auf eine Blutalkoholkonzentration von mehr als zwei Promille hin. Verletzt hatte sich der Mann bei dem gemeldeten Sturz augenscheinlich wohl nicht. Nun muss er sich für sein Verhalten aber strafrechtlich verantworten.