Sauerei mit ganz viel System

Mobiles Ultraschall (großes Foto): Nach 21 Tagen wird geschaut, ob die Sauen erfolgreich besamt wurden. Das Futter (rundes Foto) wird für die verschiedenen Schweinegruppen individuell zusammengestellt. Johannes Schultewolter nimmt seinen Sohn Jonas gerne mit in die Stallungen, wo aus den Ferkeln Jungtiere werden, die anschließend an Mastbetriebe in die Region gehen.Von oben strahlt die Wärmelampe, unten liegt eine Heizmatte – die kleinen Ferkel haben es gerne warm.Auf dem Hof Schultewolter sind die Schweine in acht Gruppen aufgeteilt. Bis zum Jahresende ist bereits festgeschrieben, was wann konkret passiert und zu erledigen sein wird.

Foto: Guido KratzkeGuido Kratzke