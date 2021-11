Schienen zwischen Gronau und Enschede setzten lange Rost an

Die rund neun Kilometer lange Eisenbahnverbindung zwischen Gronau und Enschede war am 15. September 1875 feierlich eröffnet worden. Gut 100 Jahre später, am 26. September 1981, verkehrten die letzten fahrplanmäßigen Reisezüge zwischen Gronau und Enschede. Doch bereits fünf Jahre nach der Streckenstilllegung forderte die Euregio in einem 13-seitigen Diskussionspapier die Wiederaufnahme des Schienenverkehrs nach Enschede. Bis dieser Wunsch zur Realität wurde, setzten die Schienen im Grenzbereich aber noch lange Zeit Rost an. Grünes Licht für die Revitalisierung der Strecke zwischen Gronau und Enschede gab es schließlich im Sommer 1999, als die binationale Finanzierung mit rund 12,8 Mio. Euro gesichert war.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie