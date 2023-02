Schleier des Geheimnisvollen

Passionskonzert in der Evangelischen Stadtkirche mit Mozarts Requiem

Gronau

Mit Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem spielt das Symphonieorchester Rheine das Passionskonzert am 25. März (Samstag) um 18 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche nach langer coronaler Durststrecke wieder in voller Besetzung, gemeinsam mit den Chören der Musikvereine Rheine und Gronau und einem namhaften Solistenquartett.

Von und