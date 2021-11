Schlüssiger akustischer Gesamteindruck

Epe

Nein, es muss nicht immer das Weihnachtsoratorium des Thomaskantors Johann Sebastian Bach sein, um den Advent musikalisch mit seiner Perspektive auf Christi Geburt hin einzuläuten. Ein so ganz anderes „Oratorio de Noël“ hatten sich die Chöre der Musikvereine Gronau und Rheine (Einstudierung: Hans Stege – unter erschwerenden Corona-Schutz-Bestimmungen) sowie das Symphonieorchester Rheine (SOM) am Sonntagnachmittag auf die Notenpulte in der St.-Agatha-Kirche in Epe unter dem motivierenden Dirigat von Luis Andrade gelegt.

Von Martin Fahlbusch