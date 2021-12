Schmucker Edelstahl für ganz Europa

Gronau

Nicht in einer Garage, aber in einem Kinderzimmer wurzelt der Schmuckhandel der Eheleute Heideman. Das Unternehmen der Alstätter wuchs stetig – das Kinderzimmer wurde schnell zu klein. Heute ist die Heideman GmbH in Gronau angesiedelt und beschäftigt 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Von Marius Knauftund