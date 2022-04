Schrott-Sammelaktion in der ersten Maiwoche

Gronau/Ahrtal

Über den Krieg in der Ukraine wird die Not im Ahrtal mittlerweile fast vergessen. In dem von Hochwasser betroffenen Gebieten gibt es allerdings nach wie vor jede Menge zu tun. Einer, der seit neun Monaten immer wieder anpackt, kommt aus Gronau. Und er will ein weiteres Projekt anstoßen.

-fz-