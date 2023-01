Schulgebäude ist ausbaufähig

Gronau

Die neue Grundschule im Westen der Stadt nimmt planerisch konkrete Züge an – zumindest was das Gebäude betrifft. Da es noch kein Personal, geschweige denn eine Schulleitung gibt, orientieren sich die Planer derzeit an dem Konzept und dem Raumprogramm, das in der Lindenschule angewendet wird. Am Donnerstagabend stellte Architekt Marius Puppendahl den Plan den Fachausschüssen vor.