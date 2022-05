Schulmaterialien für ukrainische Geflüchtete gesucht

Die Situation ukrainischer Flüchtlinge berührt viele Menschen. Auch in Epe wird versucht, ihnen zu helfen. Von einer aktuellen Aktion sollen vor allem Schulkinder profitieren.

„Wir möchten ukrainischen Familien helfen, im deutschen Schulalltag Fuß zu fassen“, erläuterte Silvia Frieler, Vorsitzende des Caritasausschusses der Pfarrgemeinde St. Agatha, die Idee zu dem Projekt, das als Kooperation zwischen dem Caritasausschuss, dem SKF Ahaus und Vreden und dem Caritasverband Ahaus-Vreden entsteht. „In vielen Familien haben sich mittlerweile Schulmaterialvorräte angesammelt, die aufgrund von Schul- oder Lehrerwechseln nicht mehr genutzt werden. Im Sinne der Nachhaltigkeit möchten wir diese Materialien an diejenigen weitergeben, die sie dringend benötigen,“ ergänzt Pastoralassistentin Marion Nolte.

Schulartikel jeglicher Art, angefangen bei Schulheften über Stifte, Etuis, Zirkel, Taschenrechner einzeln oder in größeren Mengen – bis hin zu Schultornistern können täglich von 9 bis 17 Uhr an der Oststraße 31 in Epe abgeben werden.

Schulhefte, Stifte, Etuis, Tornister

Dankenswerterweise stellt die Firma Homölle Viatherme GmbH für diesen Zweck unentgeltlich den notwendigen Geschäftsraum zur Verfügung. Die Materialien werden zunächst für die Erstausstattung ukrainischer Flüchtlinge verwendet. „Wenn genügend Schulmaterialien gespendet werden und sich vielleicht auch Freiwillige finden, die bereit sind, bei diesem Projekt mitzuarbeiten, ist es uns ein Herzensanliegen, dieses Projekt in eine dauerhafte Struktur zu überführen und für alle Bedürftigen in Gronau und Epe zu öffnen“, erklären Silke Uelsmann vom Caritasverband und Margret Keck-Brüning vom SKF zu den weiteren Planungen.

„Hierzu muss aber noch weitere konzeptionelle Arbeit stattfinden und der Kontakt zu den Schulen intensiviert werden, um ein gutes und gangbares Prozedere für die Materialausgabe zu entwickeln“, so Christiane Hölscher, Pastoralreferentin der Kirchengemeinde St. Agatha Epe.