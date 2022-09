Schulmaterialkammer: Damit es im Unterricht an nichts fehlt

Die Krisen häufen sich. Immer mehr Familien geraten in einer finanzielle Schieflage. Damit zumindest die Kinder möglichst wenig darunter leiden, legt die Caritas jetzt ein neues Unterstützungsangebot auf: eine Schulmaterialkammer.

Silke Uelsmann (l.) und Margret Keck-Brüning starten in Gronau den Aufbau einer Schulmaterialkammer.

In Deutschland herrscht die allgemeine Schulpflicht – das bedeutet allerdings noch lange nicht, dass jedes Kind auch tatsächlich dieselben Startchancen hat. Auch in Gronau gibt es immer mehr bedürftige Familien, die nicht über die Mittel verfügen, ihren Kindern die von den Schulen geforderten Materialien zu beschaffen, heißt es in einer Mitteilung der Caritas.

Silke Uelsmann von der Gemeindecaritas des Caritasverbandes Ahaus-Vreden und Margret Keck-Brüning (allgemeine Sozialberatung des SkF Ahaus-Vreden) wollen Abhilfe schaffen. Sie möchten mit einer Schulmaterialkammer dabei unterstützen, dass sich kein Kind wegen einer unzureichend gefüllten Schultasche schämen muss.

Alleinerziehende besonders betroffen

Steigende Energie- und Lebensmittelkosten, Inflation – immer mehr Familien geraten in finanzielle Not und benötigen Unterstützung. „Vor allem für Alleinerziehende wird es immer schwerer, mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln klarzukommen“, berichtet Margret Keck-Brüning. Hinzu kommen wirtschaftlich schwache Familien und Migrationsfamilien. „Kinder sind unsere Zukunft, aber sie werden es immer schwerer haben“, sagt Silke Uelsmann. Das geht schon los mit den Dingen, die Eltern ihren i-Dötzchen mit auf den Weg geben sollen – und geht nahtlos über auf die weiterführenden Schulen. Ein gefülltes Federmäppchen liegt preislich schnell mal bei 25 Euro, für einen Farbkasten, Zeichenblöcke und Ölkreide sind auch gut 30 Euro fällig, und Turnsachen inklusive Sportschuhe sind auch nicht unter 50 Euro zu bekommen.

Nicht einfacher werde es laut Silke Uelsmann durch die Vorgaben mancher Schulen, dass es zum Beispiel Marken-Stifte oder ein Marken-Farbkasten sein sollten. Silke Uelsmann: „Da kann es vorkommen, dass im Kunstunterricht die Benotung schlechter ausfällt, weil der No-Name-Farbkasten nicht so kräftige Farben hat wie das Premium-Produkt.“ Silke Uelsmann und Margret Keck-Brüning setzen nun auf Unterstützung. Sie suchen für ihre Schulmaterialkammer vom Anspitzer bis zum Zirkel alles, was für den Schulalltag auf der Grundschule oder den weiterführenden Schulen nötig ist. Margret Keck-Brüning: „Radiergummis, unbenutzte Hefte, Stifte, Blöcke – auch wenn es nur Kleinigkeiten sein sollten, jede Hilfe zählt.“

Spenden erwünscht

Spenden für die Gronauer Schulmaterialkammer werden montags bis donnerstags jeweils von 9 bis 12 Uhr an der Laubstiege 13a in Gronau angenommen. „Sobald genügend Material vorhanden ist, wird die Schulmaterialkammer öffnen“, erläutert Silke Uelsmann. Der genaue Termin wird noch bekanntgegeben. Info: Neben Sachspenden sind auch Geldspenden für den Aufbau der Schulmaterialkammer willkommen, Spendenkonto: Volksbank Gronau-Ahaus, DE 90 4016 4024 0000 4589 00, Stichwort „Schulmaterialkammer Gronau“.