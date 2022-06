Schultewolter ist Jungkaiser für das nächste Vierteljahrhundert

Ob Hendrik Schultewolter den Alphaville-Klassiker „Forever Young“ am Samstagabend im Ohr hatte – das wird sein Geheimnis bleiben.

Fest steht: In den kommenden 25 Jahren wird er der Jungschützen-Kaiser der Berger Schützen sein. Rund eineinhalb Stunden hatten die ehemaligen Jüngschützen-Könige des Vereins auf den Vogel geschossen. Im 290. Versuch hatte das Holzgefieder dann ausgedient und Schultewolter wurde von seinen Kameraden flugs auf die Schultern befördert. Zu seiner Kaiserin erkor der König aus dem Jahr 2011 Nina Niehoff.

Mit dem Vogelstangeschmücken und der Jungschützenveranstaltung haben die Berger Schützen ihre Jubiläumsfeierlich zum 125-jährigen Bestehen offiziell eröffnet. Weiter geht es am Freitag (17. Juni), wenn der Festkommers und der große Zapfenstreich ab 19 Uhr auf dem Programm stehen. Am Samstag (18. Juni) steht das Kaiserschießen auf dem Programm und am Sonntag (19. Juni) der große Sternmarsch.